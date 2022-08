Carlo Ancelotti sfida Klopp e Guardiola per il premio di Coach of the Year della passata stagione: i dettagli

Carlo Ancelotti, insieme a Klopp e Guardiola, è nella lista dei dei tre finalisti per il premio di Coach of the Year della passata stagione.

L’ex tecnico rossonero ha conquistato La Liga e la Champions League ed è ovviamente il favorito.

