Dopo la stagione vissuta alla Reggina, Giovanni Fabbian ha attirato su di sé l’attenzione di numerosi club: adesso c’è anche il Monza

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Monza avrebbe messo i propri radar su Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà dell’Inter che in quest’ultima stagione ha giocato in prestito alla Reggina in Serie B.

Secondo la rosea, l’idea dei nerazzurri è di cedere nuovamente il giocatore in prestito, stavolta in Serie A. Sulle sue tracce anche la Salernitana, con cui ieri c’è stato un summit di mercato.

L’articolo Anche il Monza vuole Fabbian! Questa l’idea dell’Inter sul suo futuro proviene da Inter News 24.

