Il difensore dell’under 21 tedesca Yann Aurel Bisseck è un nuovo giocatore nerazzurro, ecco il saluto del suo vecchio club.

L’Aarhus saluta Yann Bisseck con grande orgoglio, ecco il comunicato della cessione. “Il difensore passa all’Inter, finalista della Champions League con un contratto da record. Yann Bisseck continua la sua carriera all’Inter, dopo che l’Aarhus e i finalisti della Champions League hanno concordato un trasferimento che rende Bisseck un giocatore dell’Inter”.

“Così, il difensore 22enne sostituisce la maglia bianconera con quella a righe blu e nere dell’Inter dopo due anni all’Aarhus. Dopo l’arrivo di Yann dal Portogallo, abbiamo potuto ammirare il suo potenziale in breve tempo e lo abbiamo visto crescere. Tutto è culminato nella sua grande ultima stagione, e negli ultimi sei mesi è stato chiaro che probabilmente non avremmo potuto tenerlo. La vendita di Yann Bisseck è di gran lunga il più grande trasferimento di sempre per l’Aarhus. Tutti all’Aarhus mandano Yann in Italia con i ringraziamenti per questa bella avventura e gli auguriamo buona fortuna per la sua futura carriera“.

L’articolo Anche l’Aarhus ufficializza la cessione di Bisseck: “Il più grande trasferimento di sempre, lo abbiamo visto crescere” proviene da Notizie Inter.

