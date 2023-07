Tutto sul ritiro pre stagionale del Feyenoord, squadra che si è laureata come campione d’Olanda nell’ultimo campionato

Il Feyenoord ha chiuso la prima parte del suo precampionato in Austria. Una fase intensa di lavoro, alla quale adesso seguirà quella che si effettuerà nel proprio impianto, il De Kuip, in vista dell’impegno che il 13 agosto proprio in questo stadio vedrà l’esordio in Eredivisie contro il Fortuna Sittard. Dopo tre amichevoli, nelle quali erano arrivate due vittorie contro il Pec Zwolle (3-1) e il Club Brigge (2-0) e un pareggio con l’Union St.Gilloise (0-0), sabato è maturata la prima sconfitta per 4-2 con l’Hoffenheim. Non ha drammatizzato il passaggio a vuoto il tecnico Arne Slot, che ha denunciato un difetto d’intensità nella prestazione dei suoi e si è detto confortato dal fatto che il gruppo abbia compreso cosa non abbia funzionato in una prestazione insufficiente.

Nulla, però, ed è normale che sia così, va a scalfire l’entusiasmo della gente di Rotterdam, che ha già esaurito i biglietti a disposizione per la gara di domenica sera dei campioni d’Olanda contro il Benfica, anche per “rivedere” l’ex capitano Kokcu passato proprio al club lusitano. In precedenza, ci saranno altri due appuntamenti a calamitare l’attenzione: l’allenamento a porte aperte di mercoledì pomeriggio e un test amichevole con il Villarreal giovedì sera.

Sul fronte del mercato, la società sembrerebbe orientata ad agire soprattutto su due nomi. Uno è quel Van Hooijdonk che in Italia abbiamo conosciuto poco e male a Bologna. La sua rinascita in patria lo potrebbe portare nell’orbita del club. L’altro è quello di Calvin Stengs, attaccante esterno, olandese, attualmente in forza al Nizza, per il quale, però, ci sarebbe una posizione di vantaggio da parte dell’Anversa. In questi primi test sta rispondendo bene Danilo, già autore di 3 gol in 4 incontri: evidentemente il brasiliano vuole tornare in prima fila, esattamente com’era partito l’anno scorso, salvo poi perdere il posto a favore del più prolifico Gimenez.

