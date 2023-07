La Roma deve completare l’organico in mezzo al campo con un solo tassello e Tiago Pinto sarebbe in pressing per Renato Sanches

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il dirigente giallorosso starebbe continuando a spingere per il centrocampista del Psg.

