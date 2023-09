Aurelio Andreazzoli, tecnico, ha parlato a RFV di due giocatori della Fiorentina che ha allenato all’Empoli, Parisi e Terracciano

PAROLE – «Parisi? L’ho utilizzato un po’ in ritardo perché prima aveva avuto un infortunio piuttosto grave. Ma faceva vedere già grandi qualità fin dalle prime partite, non solo in campo ma anche fuori. È un ragazzo d’oro, serio, che lavora volentieri ed è intraprendente: spesso è anche uno sfacciato, in senso positivo. Quando ha avuto la perdita del padre ha avuto anche una forza interiore incredibile. Secondo me può fare l’esterno alto, negli ultimi 30 metri dà il meglio di sé perché nell’1 vs 1 si esprime bene. Terracciano, rispetto a quando l’ho fatto debuttare in A ad Empoli, è migliorato notevolmente alla Fiorentina: gioca bene con i piedi e a mio parere è un portiere che si è dato una dimensione regolare, che è una componente importante per uno che fa quel ruolo. Il fatto che sia diventato un titolare giustifica il fatto che ha trasmesso fiducia a tutti».

