L’ex difensore dell’Inter Andreolli si è espresso a Inter TV sulla partecipazione dei nerazzurri al Mondiale per club: le dichiarazioni

Le parole di Andreolli sul futuro dell’Inter e sulla partecipazione al Mondiale per club:

«Mondiale per club? Obiettivo importante. Per la società nerazzurra è importante esserci in questo format così particolare. L’Inter capisce quando gli avversari sono in difficoltà e continua ad alzare il ritmo. Una delle caratteristiche delle squadre di Inzaghi è sempre stata quella di portare tanti uomini nell’area di rigore avversaria. Nel gioco e nelle gambe questa caratteristica c’è sempre stata. Lautaro Martinez è determinante per lo spirito con il quale affronta le partite e per come vuole essere fondamentale per la sua squadra. E un giocatore completo, lo metto tra i primi 5 attaccanti a livello europeo e mondiale. Fa gol in tutti i modi. Ha dimostrato di saper fare gol in tantissime maniere. Ci sono pochi attaccanti che riescono ad essere così determinanti»

L’articolo Andreolli: «Inter, il Mondiale per Club è un obiettivo importante» proviene da Inter News 24.

