L’Inter spreca una grossa chance di vittoria e porta a casa solo un pareggio contro il comunque ottimo Bologna di Thiago Motta. La squadra di Inzaghi aveva messo subito in discesa la gara ma col passare dei minuti è sopraggiunta in quasi tutti i giocatori la stanchezza della gara vinta in settimana contro il Benfica. I felsinei hanno pareggiato non certo solo per le fatiche dei ragazzi di Inzaghi: un ruolo fondamentale hanno giocato anche gli svarioni di Lautaro e compagni oltre alla bravura di Thiago Motta e soci.

Riccardo Orsolini

Il parere

L’ex difensore Marco Andreolli ad InterTv non se la sente di fare processi: “Dopo il doppio vantaggio la partita sembrava indirizzata, la squadra di Inzaghi l’ha sbloccata subito ed è andata sul 2-0. Il Bologna era messo bene in campo, ha riaccorciato le distanze, poi la gara si è complicata per i nerazzurri, hanno perso lucidità e compattezza”.

Rammarico

“La squadra ha cercato il terzo gol, ma occasioni importanti non ne sono arrivate. Resta un po’ di amaro in bocca per il doppio vantaggio che aveva trovato la squadra. L’atteggiamento dei nerazzurri è stato giusto dall’inizio alla fine. Alla ripresa del campionato ci sarà un importantissimo tour de force per i nerazzurri tra campionato e Champions League”.

