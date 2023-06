Andressa, attaccante della Roma femminile, ha parlato in conferenza alla vigilia del match di Coppa con la Juventus Women

Andressa, attaccante della Roma femminile, ha parlato in conferenza alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Juventus Women.

LE PAROLE – «Abbiamo celebrato lo scudetto perché è stato un titolo importante ma poi ci siamo messe al lavoro per affrontare la Juve. Sarà una gara secca, diversa da quelle del campionato. Abbiamo tanto rispetto per la Juve, una squadra che ha vinto tanto negli ultimi anni. Rinnovo? Mi piace giocare qui ma non ci penso. Sono concentrata sulla gara».

