Gasperini Juve, il tecnico lascia l’Atalanta al termine di questa stagione? La risposta del diretto interessato sul futuro

Gian Piero Gasperini, accostato anche alla Juventus in caso di addio di Massimiliano Allegri, ha così parlato del suo futuro. Le dichiarazioni riportate dall’Ansa.

LE PAROLE – «Concentriamoci sul Monza, da lunedì in avanti ci si potrà incontrare per parlare di calcio. Il rapporto con la società è ottimale, ma ci saranno modo e tempo per incontrarci. In ogni caso ho un contratto, come ce l’avevo l’estate scorsa: intanto domenica è decisiva per la qualificazione all’Europa League».

