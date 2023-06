Guido Angelozzi, responsabile dell’area tecnica del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky, commenntanto anche le recenti voci su Maldini

Guido Angelozzi, responsabile dell’area tecnica del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky, commenntanto anche le recenti voci su Maldini e di un suo possibile addio al Milan:

«Questa voce mi è nuova, ma nel calcio tutto può succedere, come per esempio il possibile addio di Maldini al Milan. Magari c’è un po’ di stress, ma le società non sono preparate, non ci sono programmi chiari e quindi succedono queste cose»

The post Angelozzi a Sky: «Addio Maldini al Milan? La penso così» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG