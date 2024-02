Anghelé: «Il primo gol tra i professionisti è speciale, ringrazio Brambilla per l’aiuto». Le dichiarazioni

Anghelé attraverso il sito della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria della Juventus Next Gen con la Torres in cui ha segnato il gol del momentaneo 0-3.

ANGHELE’ – «Un’emozione unica: il primo gol con i Professionisti è una cosa speciale. Sono contento soprattutto per la vittoria, abbiamo fatto molto bene ed è un periodo positivo. Sento il cambio di categoria fra Primavera e Next Gen ma è qualcosa che serve, il Mister mi ha dato una mano fin dall’inizio per farmi ambientare, mi ha sempre parlato tanto, lo ringrazio».

