Il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa commenta la scelta di Onana di lasciare la nazionale camerunese. Le dichiarazioni

Anguissa si è espresso così sulla decisione di Onana, intervenendo a Canal +:

“Dipende tutto dal giocatore. Se ha deciso di rinunciare alla Nazionale, è una sua scelta. puoi parlarne con lui ma non puoi forzarlo. Se mentalmente e psicologicamente non è pronto a rientrare, è giusto che non lo faccia. Dipenderà tutto da ciò che vorrà fare”.

L’articolo Anguissa: «Onana via dal Camerun? E’ una sua scelta, non possiamo forzarlo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG