L’ex portiere Simone Braglia ha parlato della sfida in arrivo tra Juventus e Inter valevole per la semifinale di Coppa Italia. Le dichiarazioni a Tmw Radio

Braglia si è espresso duramente sulla situazione di casa Inter:

“Nella mediocrità totale per me non c’è partita, vedo la Juventus vincente. Da una parte c’è un Allegri che ha in mano la squadra, dall’altra Inzaghi non ce l’ha. Vedo una Juve più determinata e che ha identità, quella del suo tecnico. Nell’Inter non vedo continuità“

L’articolo Braglia: «Tra Juventus e Inter non c’è partita, Inzaghi non ha la squadra in mano» proviene da Inter News 24.

