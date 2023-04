Robin Gosens ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita del match di Coppa Italia tra la Juventus e l’Inter

Intervenuto ai microfoni di InterTV, Robin Gosens ha parlato così nel prepartita di Juventus-Inter di Coppa Italia.

LE PAROLE DI GOSENS-: «È un momento difficile, un avversario difficile ma in questi momenti puoi cambiare la stagione. Giochiamo contro un avversario molto in salute, se oggi torniamo ad essere quelli che tutti conosciamo possiamo cambiare tutto l’ambiente. Possiamo tornare ad essere più positiva, ci serve positività in questo mese. Non servono le spiegazioni, non abbiamo segnato e abbiamo perso contro la Fiorentina e il calcio va sempre avanti. È inutile guardare indietro, oggi è la partita per cambiare un po’ tutto».

L’articolo Gosens a InterTV: «Momento difficile, possiamo cambiare tutto l’ambiente» proviene da Inter News 24.

