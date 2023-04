Il giornalista e conduttore Alessandro Bonan è intervenuto a Sky Sport 24 soffermandosi sul momento di Lukaku, che non è ancora uscito dalla crisi

Così si è espresso Bonan sul momento di Lukaku:

“Può essere che sia frenesia, un attaccante vive per il gol e quando non arriva diventa complicato. Avrebbe bisogno di una iniezione di fiducia, la maglia del Belgio è una cosa e quella dell’Inter un’altra. Con la Fiorentina però è stato dentro il gioco, se avesse segnato contro i viola la partita sarebbe stata perfetta, non ha giocato male ma non ha segnato e non è poco”.

L’articolo Bonan: «Lukaku frenetico. Ma con la Fiorentina non ha fatto male» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG