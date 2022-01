Ansia Milan: Kessié si fa male in Coppa d’Africa

Brutte notizie per il Milan in vista del derby. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Franck Kessie è uscito alla mezz’ora del primo tempo durante la sfida contro l’Egitto in Coppa d’Africa, valida per la semifinale. Il centrocampista rossonero, autore di un gol in tre partite nella competizione, è stato sostituito da Serey Die, visibilmente dispiaciuto e quasi in lacrime.

Al momento del cambio i compagni l’hanno abbracciato. Si teme qualcosa di più grave di un semplice scontro di gioco. Sale la preoccupazione per i rossoneri in vista della ripresa del campionato. Sabato 5 febbraio si giocherà il derby e presentarsi senza uno degli uomini migliori sarebbe un problema. Il tutto dipende ovviamente dall’andamento della Coppa d’Africa. Se Kessié recupererà potrà mettere nel mirino la finale del 6 febbraio.