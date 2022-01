Gravina su Balotelli: “Condivido la scelta di Mancini”

Supermario Balotelli è nella lista dei 35 calciatori che parteciperanno a partire da oggi allo stage azzurro della Nazionale di Roberto Mancini. Un ritorno a sorpresa, che però sta riscuotendo dei timidi consensi. Tra i sostenitori di Balotelli c’è sicuramente il presidente federale Gravina, convinto delle potenzialità del giocatore.

Ecco le sue parole a margine del consiglio federale: “La convocazione di Balotelli? Ha iniziato con me nell’Under 21. Con lui ho sempre avuto un bel rapporto sul piano umano. Sul piano tecnico ho grande fiducia in quello che fa Mancini. Non posso che condividere le sue scelte, come quelle fatte sui tanti giovani“. La speranza è che il calciatore ex Inter e Milan possa trascinare gli azzurri verso i Mondiali in Qatar di questa estate.