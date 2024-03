L’ex centrocampista Giancarlo Antognoni ha riservato grandissimi elogi al centrocampista sardo.

Giancarlo Antognoni ha parlato a Tuttosport del derby milanese in vetta alla classifica. “Simbolo del calcio italiano? Nicolò Barella. Quando ero in Federazione lui già in Under 15 aveva fatto vedere di poter diventare un grande calciatore. Ha carattere, segna, fa reparto in una squadra forte, dà sempre tutto in campo. Sono sicuro che ai prossimi Europei farà bella figura. Conosco Spalletti, è un allenatore esperto cui piace far giocare bene le sue squadre. E sa assemblare come pochi tecnica e tenacia”.

Nicolo Barella

Sui nerazzurri

“Lo Scudetto è certamente sulla maglia dell’Inter, e con pieno merito. Vero che è uscita dalla Champions contro un super Atletico Madrid, ma la squadra nerazzurra può consolarsi con la doppia stella. E non è poco”.

Sul Milan

“Non capisco tutte queste critiche a Pioli, mica è passato un secolo da quando ha conquistato lo scudetto… Il pubblico rossonero è esigente ma non può pretendere di vincere sempre. Questo Milan è forte, andrà in Champions e può arrivare in fondo all’Europa League che è un trofeo di prestigio”. L’ambiente rossonero ritiene concluso il ciclo di Pioli per via soprattutto dei 5 derby consecutivi persi e per il grosso distacco proprio dai nerazzurri. L’Inter è in vetta alla classifica con 14 punti di vantaggio sul Milan e se il distacco restasse questo lo Scudetto potrebbe essere assegnato proprio nel derby del 22 aprile.

