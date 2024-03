I nerazzurri iniziano a preparare il match di Pasquetta contro i toscani che si sono parzialmente risollevati dopo l’arrivo di Nicola in panchina.

L’Inter si allena in vista della gara casalinga contro l’Empoli che si giocherà l’1 aprile a San Siro alle 20:45.

Dubbio in porta

L’infortunio di Sommer si è rivelato meno grave del previsto: il portiere ha accusato sabato scorso una distorsione alla caviglia di lieve entità. Il Corriere dello Sport sostiene che il dolore è già quasi sparito del tutto e quindi l’elvetico potrebbe essere a disposizione; impossibile sapere già da ora se Inzaghi lo lancerà subito nella mischia o preferirà non rischiare preferendogli Audero.

Carlos Augusto

Altri rientri

Entro oggi dovrebbero tornare gli ultimi nazionali, i sudamericani ma non solo, dopo che già ieri Asllani e Buchanan si sono allenati ad Appiano Gentile. Da domani si dovrebbe iniziare ad intensificare il lavoro col grosso della squadra. Per quel che riguarda gli infortunati: Sensi e Carlos Augusto si allenano già in gruppo e dovrebbero essere convocati per la sfida ai toscani. Ancora a parte Cuadrado, Arnautovic e De Vrij che però potrebbero tutti recuperare per la gara dell’8 aprile contro l’Udinese. L’unico con ottime possibilità di farcela è l’olandese ma anche gli altri due stanno facendo grossi passi in avanti; chiaramente per Cuadrado servirà tempo per ritrovare la forma migliore visto che è stato molti mesi ai box.

