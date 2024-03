I nerazzurri stanno contando le settimane che li separano dalla conquista del titolo: successivamente occorrerà prolungare il contratto dell’allenatore.

L’Inter sta disputando un grandissimo campionato che ha fatto dimenticare le eliminazioni in Champions League e Coppa Italia; la vittoria dello Scudetto è sempre stato il primo obiettivo in questa stagione e manca poco per decretare computa la missione.

I meriti dell’allenatore

Simone Inzaghi ha smentito praticamente tutti i suoi detrattori dopo che nella passata stagione è stato almeno un paio di volte vicino all’esonero. Da aprile 2023 la sua squadra è caduta pochissime volte e ha dimostrato di avere una maturità ed una sicurezza nei propri mezzi incredibili. Il cammino in Serie A dei nerazzurri in questa stagione è stato ai limiti della perfezione e ciò ha fatto guadagnare al tecnico una nuova proposta di rinnovo.

Simone Inzaghi

L’offerta

La Gazzetta dello Sport sostiene che questa volta Ausilio e Marotta gli proporranno un anno in più rispetto ai rinnovi precedenti che sono stati sempre di 1 solo anno. L’offerta dell’Inter dovrebbe essere un contratto fino al 2027 (quello attuale scade nel 2025) con ingaggio che passerebbe dagli attuali 5,5 a 6,5 milioni a stagione. Le negoziazioni dovrebbero entrare nel vivo dopo che ci sarà la certezza matematica della conquista del ventesimo Scudetto, quello che regalerà la presenza della seconda stella sulla maglia nerazzurra. Se Inzaghi restasse effettivamente fino al 2027 diventerebbe uno degli allenatori che più a lungo è stato sulla panchina interista in tempi recenti.

