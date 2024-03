I nerazzurri potrebbero avere tra le mani una delle stelle del futuro e sembrano esserne consapevoli: la dirigenza ha già ben chiaro cosa fare.

La crescita di Valentin Carboni è iniziata un po’ a rilento ma una volta partita non accenna a fermarsi: dopo aver faticato nei primi mesi al Monza, l’ex Primavera è ormai un titolare in Serie A. Il figlio d’arte ora sta tornando dopo essere stato nel suo paese natale per rispondere alla prima convocazione nella nazionale maggiore dell’Argentina; per lui c’è stato anche l’esordio a gara in corso.

In ritiro

L’Inter lo riporterà sicuro alla base visto che il prestito al Monza è secco e non comprende diritto di riscatto. La Gazzetta dello Sport sostiene che nella prossima stagione possono verificarsi diversi scenari: l’argentino può restare ai nerazzurri ed essere considerato la quinta punta dopo Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic (se resterà) e Taremi, può andare in prestito in una squadra magari più ambiziosa dei brianzoli o può partire a titolo definitivo ma con la recompra. L’Inter infatti anche a fronte di una ipotetica mega plusvalenza non accetterà mai di perdere il controllo dell’ex Primavera; se sarà ceduto seguirà il percorso di Fabbian. Il centrocampista è a titolo definitivo del Bologna ma i nerazzurri possono ricomprarlo nel 2025 per 12 milioni di euro. In ogni caso Carboni inizierà il ritiro precampionato agli ordini di Inzaghi: solo dopo qualche settimana in Prima Squadra si deciderà se tenerlo o farlo crescere altrove.

Albert Gudmundsson

Contropartita

L’ultimo scenario vedrebbe Carboni inserito come contropartita tecnica in un’ipotetica trattativa: in tal senso si pensa che possa essere girato al Genoa per arrivare ad Albert Gudmundsson.

