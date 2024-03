Il Milan punta a rinforzare, oltre all’attacco, anche il centrocampo. Sul taccuino ci sarebbe il nome di Thuram del Nizza. Richiesta di 40 milioni.

Il Milan avrà nel prossimo mercato la priorità di rinforzare l’attacco che vedrà l’addio di Olivier Giroud. Le strategia della dirigenza rossonera però prevede anche di puntellare altri reparti della rosa, uno di questi potrebbe essere il centrocampo. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha riportato di un suggestivo interessamento del Milan per un altro Thuram, per l’esattezza Khéphren il fratello di Marcus dell’Inter, anch’egli curiosamente un obiettivo poi sfumato del mercato estivo della passata stagione. Khéphren Thuram gioca nel Nizza e ha dimostrato di avere i numeri necessari per ambire ad una big europea.

Khéphren Thuram

Valutazione di 40 milioni e contratto in scadenza nel 2025

La rosea ha svelato la valutazione che il Nizza fa del proprio giocatore: 40 milioni di euro. Cifra davvero ragguardevole per il classe 2001 alle dipendenze di Farioli. Il contratto del centrocampista nato a Parma scadrà nel 2025, motivo per cui il Milan potrebbe cercare in fase di contrattazione di strappare un prezzo inferiore rispetto alla richiesta del Nizza. Sul giocatore però, evidenzia La Gazzetta, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato in cui, ovviamente, le squadre inglesi la farebbero da padroni potendo contare su risorse economiche maggiori. Dato che potrebbe invece avvantaggiare il Milan nella corsa a Thuram è che così Khéphren potrebbe avvicinarsi al fratello Marcus, tornando a vivere nella stessa città. Un dettaglio questo che potrebbe aiutare i rossoneri alla definizione dell’affare.

Il profilo

Khéphren Thuram è un centrocampista classe 2001 che potrebbe portare al Milan fisicità e sostanza a una linea mediana rossonera già molto varia e in cui tutti possono essere protagonisti e interscambiabili, pur con caratteristiche diverse. Questo è l’identikit della rosea per il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Monaco con cui ha debuttato prima tra i professionisti, e poi anche in Champions League. Dal 2019 è un perno inamovibile del centrocampo del Nizza, allenato da Francesco Farioli che tra l’altro nelle scorse settimane era stato accostato al Milan in caso di addio di Pioli. Thuram, grazie alle proprie perfomance al Nizza ha guadagnato anche la Nazionale.

L’articolo Gazzetta, il Milan punta “l’altro” Thuram: 40 milioni la richiesta del Nizza proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG