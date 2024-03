Il giornalista de L’Equipe Valentin Pauluzzi ha detto la sua sulla notizia riguardante il cambio di squadra del francese.

Olivier Giroud è sempre più vicino all’addio al Milan dopo 3 stagioni ricche di successi; Valentin Pauluzzi ha commentato la scelta del numero 9 ai microfoni di MilanNews. “Scelta che corrisponde alla fama del ragazzo che voleva un’esperienza di vita, più che prendersi un contratto multimilionario in Arabia Saudita. Se va a Los Angeles ritroverà il suo amico Hugo Lloris, formando una coppia di nazionali francesi tra i più importanti della storia della selezione: uno è il giocatore con più presente, l’altro quello che ha fatto più gol. Un addio che ha una sua logica culturale, una scelta differente da Kanté o Benzema ed è anche più apprezzata dai tifosi”.

Db Roma 24/04/2022 – campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Olivier Giroud

La scelta

“Poteva sicuramente fare un anno in più, non penso che il Milan avrebbe avuto problemi. Però è giusto così perché aveva avuto un rendimento sempre costante e, anzi, ogni anno ha fatto qualcosa in più in un Milan competitivo, nonostante certe critiche eccessive. Andarsene da 9 titolare è forse più bello che fare un quarto anno, giocare la metà delle gare correndo anche il rischio di incappare in una stagione storta del Milan. Sicuramente andando via a giugno sarà per forza di cose un bell’addio dopo una buona stagione del Milan: il contesto ideale per salutarsi bene”.

L’articolo Pauluzzi: “Giroud voleva una nuova esperienza di vita, sarebbe potuto restare ma meglio andar via da titolare” proviene da Notizie Milan.

