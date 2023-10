Il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello ha aggiornato la situazione relativa al nuovo impianto del club nerazzurro ventilando due ipotesi.

Alessandro Antonello durante l’assemblea dei soci ha rilasciato importanti dichiarazioni sui 2 progetti attualmente esistenti per il nuovo stadio dell’Inter. “Innanzitutto, un aggiornamento sullo status del Progetto Nuovo San Siro. Iniziato ormai più di 4 anni fa con la presentazione della ‘Proposta di Fattibilità Tecnico Economica per la valorizzazione dell’ambito San Siro’, soggetta a diversi aggiornamenti per soddisfare le condizioni imposte dall’Amministrazione, il progetto è ora in stand-by, in attesa di ulteriori atti formali da parte del Comune di Milano che possano dare garanzie al Club in merito alla direzione da intraprendere”.

San Siro esterno

Possibilità San Siro

“In merito alle dichiarazioni relative alla possibilità di ristrutturare San Siro nel caso ci rimanesse uno solo tra i due club, la posizione dell’Inter è di apertura alla realizzazione di un nuovo stadio nel distretto insieme alla rifunzionalizzazione di San Siro nel rispetto del vincolo che potrebbe essere apposto dalla Sovrintendenza. Mentre non è ammissibile la ristrutturazione dell’impianto attuale allo scopo di mantenerlo in funzione come stadio, come già ribadito più volte nel corso degli anni”.

Verso Rozzano

“Abbiamo lavorato in questi anni per poter rimanere a San Siro con un progetto di rinnovamento dell’intero quartiere, ma in questo momento il fattore decisivo è quello del tempo. Ed attualmente il nostro focus è quindi sul progetto di un nuovo impianto nell’area di Rozzano”.

I tempi

“È nostra intenzione presentare il progetto entro aprile 2024, in modo da ottenere l’autorizzazione entro 1 anno e mezzo, iniziare a costruire ed essere pronti per la stagione 2028/2029″.

L’articolo Antonello: “Apertura dell’Inter ad un nuovo stadio nel distretto di San Siro, ma il nostro focus è su Rozzano” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG