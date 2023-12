Il CEO corporale dell’Inter Alessandro Antonello ha aggiornato la situazione sul nuovo stadio ma non solo.

Alessandro Antonello ha parlato di Inter a margine del Lombardia CONI Awards. “E’ stato un anno esaltante, abbiamo vinto due trofei e raggiunto una finale storica: non possiamo non essere soddisfatti per la scorsa stagione e per i risultati che stiamo ottenendo in questa prima parte id quella nuova. Un’annata molto positiva. L’Atletico? Competere in Champions è difficile, tutte le partite dopo i gironi lo sono: qualsiasi avversario sarebbe stata una sfida, con l’Atletico saranno esaltanti e i tifosi ci supporteranno”.

San Siro esterno

Sul nuovo stadio

“Stadio? Abbiamo voluto ancora una volta coinvolgere i tifosi nel percorso per avere una nuova casa: vogliamo sentire la loro voce capendo come dobbiamo sviluppare il progetto. Novità non ce ne sono, abbiamo questo periodo di esclusiva e stiamo lavorando per capire se questo progetto sarà fattibile con la proprietà e il comune. Volevamo dire ai tifosi che volevamo sentire la loro voce. Risposta a Sala su San Siro? Siamo in attesa di capire l’esito della sentenza che verrà emessa a marzo sul vincolo: c’è un tema aperto, quello del referendum. Ma dall’altro lato noi andiamo avanti su quello che sta diventando il progetto primario e fondamentale, Rozzano. Noi ci stiamo impegnando per proseguire sul progetto Rozzano: la voglia è quella di sentire la voce dei tifosi, ci sono ancora aspetti che devono essere valutati ma stiamo lavorando con i consulenti e con la proprietà. Su San Siro ci sono condizioni infrastrutturali non semplici: c’è il rischio di avere un vincolo sul secondo anello, quindi il progetto iniziale dovrà essere rivisto. Dobbiamo rimanere in attesa del TAR. La tempistica di massima è quella già detto: se l’iter non subirà intoppi, entro fine 24 inizio 25 avere le autorizzazioni e poi tre anni per costruirlo, quindi iniziare a giocarci nel 2028/29. I tifosi devono avere la casa più bella possibile, quindi dobbiamo essere aperti ad ogni opzione”.

Obiettivi futuri

“Futuro dell’Inter? Vincere ed essere competitivi è sempre stato nelle strategie implementate negli anni: da un lato la competitività in campo e dall’altro la sostenibilità coniugando le due dimensioni. Vincere sul campo viene prima di tutto, stiamo cercando di farlo dando soddisfazioni ai tifosi. Scudetto? L’Inter sta esprimendo un gioco all’altezza della posizione che occupa in campionato: sarà una bella sfida, che vinca il migliore”.

L’articolo Antonello: “È stato un anno esaltante, per lo stadio Rozzano sta diventando il progetto primario” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG