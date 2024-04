Il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello ha ribadito i principi che il club nerazzurro intende continuare a seguire.

Durante la celebrazione per il ventesimo Scudetto Alessandro Antonello ha parlato a Sky Sport del presente e del futuro dell’Inter. “Una grande emozione e gioia per tutto il popolo interista. 9 anni di Inter? Un percorso lungo, nato 9 anni fa, abbiamo impostato le fondamenta di un lavoro portato avanti negli anni, l’arrivo di Marotta ha dato slancio ai risultati sportivi, dietro le quinte abbiamo costruito una società solida che ha aiutato l’area sportiva a raggiungere i risultati. Tutti insieme abbiamo capito che dovevamo tornare a raggiungere questi risultati, grandi risultati di tutto lo staff”.

I punti cardine

“Sostenibilità economica e performance sportiva devono coesistere e nessuna deve penalizzare il percorso della società. I ragazzi hanno dimostrato che i risultati si possono raggiungere anche con questa sostenibilità economica, questo è il percorso e si può costruire qualcosa di importante, bisogna sempre sognare in grande, solo così si raggiungono gli obiettivi. Ampio spazio a risultati e sogni per la prossima stagione”.

Sul tecnico

“Inzaghi è un grande manager e una grande persona, ha intelligenza superiore alla media, si è calato nella situazione e ci ha aiutato a raggiungere risultati importanti garantendo la sostenibilità del club. Come tutti i grandi allenatori ha le sue esigenze, ma c’è stata grande sintonia da subito con Simone”.

Il futuro societario

“Scadenza del 20 maggio con Oaktree? Ai tifosi voglio dire di stare tranquilli, la gestione del club è solida e salda, ci sono in corso negoziazioni. Non vedo nessuna criticità in tal senso. Stasera è giusto pensare ai festeggiamenti, è il mio messaggio di tranquillità per il futuro del club”.

