In conferenza stampa alla vigilia del match del suo Benfica contro l’Inter, anche Antonio Silva rilascia una dichiarazione

C’è un’aria elettrica in casa del Benfica, atteso domani nel tempio nerazzurro a San Siro per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions. Antonio Silva parla così dei compagni:

INTER BENFICA– «La rimonta non è impossibile. Abbiamo le nostre armi, come abbiamo dimostrato quest’anno. Dobbiamo portare quello che abbiamo sempre fatto e portare in alto il nome del Benfica. Vivo questo momento come tutti i miei compagni. Non è normale che veniamo da tre sconfitte consecutive, ma dobbiamo guardare a domani come un’opportunità. Il Benfica non è mai arrivato a questo punto della competizione. Io sono giovane, ho una missione col Benfica. Ribaltare un risultato difficile col nostro calcio. Dobbiamo sfruttare le occasioni come abbiamo studiato in settimane»

