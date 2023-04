Come rende noto la Gazzetta dello Sport, quello tra Inter e Benfica sarà un confronto storico anche dal punto di vista economico: ecco le cifre

Nonostante le agevolazioni concese ai tifosi, l’incasso di Inter-Benfica potrebbe essere un nuovo record nella storia nerazzurra, sfiorando gli 8 milioni:

INTER BENFICA– C’è aria di record d’incasso per la storia nerazzurra in Inter-Benfica. Il club di viale della Liberazione supererà il proprio primato stabilito in Inter-Barcellona dell’11 dicembre 2019 ovvero i 7.889.495 euro. Contro i portoghesi l’incasso sarà intorno agli 8 milioni con oltre 75.300 spettatori sugli spalti. Sarà anche la stagione record per quel che riguarda i ricavi da stagione per la società di Zhang.

L’articolo Inter-Benfica da capogiro: incasso record per i nerazzurri proviene da Inter News 24.

