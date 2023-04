Il presidente del Benfica ed ex stella del Milan Rui Costa ha parlato della gara di domani contro l’Inter e dell’aria che tira

Da ex calciatore, Rui Costa comprende bene la tensione e l’agitazione che precedono un incontro importante come quello di domani tra il suo Benfica e l’Inter:

INTER BENFICA– «Partiamo con un risultato negativo, il primo risultato negativo dopo 13 partite in Champions League, con 10 vittorie e due pareggi, qualcosa che non ha precedenti nel club. Siamo in svantaggio, ma è nostro dovere lottare per questa competizione e per questa partita fino all’ultimo secondo, ed è quello che faremo. Sono pienamente consapevole che la squadra darà tutto fino all’ultimo secondo per lottare e rimettere le cose in parità»

PARTITA- «Per il Benfica ogni partita è sempre la più importante, in questo momento è la più importante della competizione perché è ciò che può farci rimanere dentro o fuori dalla Champions League. Non getteremo affatto la spugna. Combatteremo fino all’ultimo secondo, ecco cosa faremo. Il discorso legato al passaggio del turno non è ancora chiuso!»

L’articolo Rui Costa: «Lotteremo fino alla fine, i conti sono aperti» proviene da Inter News 24.

