Il comunicato del Milan sulla decisione di aprire Casa Milan a Dubai, città degli Emirati Arabi Uniti. I dettagli

Giorgio Furlani ha parlato in occasione dell’apertura di Casa Milan a Dubai.

PAROLE – «Casa Milan Dubai rappresenta il nostro impegno per una crescita globale e la nostra ferma convinzione nel potenziale del mercato in Medio Oriente. Questo nuovo ufficio non è semplicemente un luogo fisico, ma una concreta dimostrazione dell’ambizione di AC Milan di formare una nuova comunità calcistica più forte e globale, che connetta cuori e menti in tutto il mondo. Allo stesso tempo, Casa Milan Dubai fungerà da casa per il Club lontano da Milano, un edificio nel quale i nostri valori e la nostra passione per il calcio continueranno a prosperare».

