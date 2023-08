Dopo un rigore messo a segno contro l’Al-Shorta nella Champions League araba, Cristiano Ronaldo aveva esultato con il segno della croce

Dopo un rigore messo a segno contro l’Al-Shorta nella Champions League araba, Cristiano Ronaldo aveva esultato con il segno della croce, gesto decisamente rischioso nel Medio Oriente in cui ogni espressione pubblica della fede cristiana è vietata.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, andare contro queste disposizioni può portare all’accusa di proselitismo, ma per il campione portoghese dell’Al-Nassr non ci dovrebbero essere conseguenze: gli verrà solamente consigliato di non ripetere il gesto.

