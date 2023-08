Calcio d’inizio alle ore 20,30 di questa sera, Trabzonspor-Antalyanspor sarà la gara inaugurale del campionato turco

Calcio d’inizio alle ore 20,30 di questa sera, Trabzonspor-Antalyanspor sarà la gara inaugurale del campionato turco che prende il via questa sera. Il Galatasaray campione in carica debutterà domani sera sul campo del Kayserispor, mentre uno dei club più attesi è il Fenerbahce, che davanti al proprio pubblico ospiterà domenica la formazione del Gaziantep. I due colpi più onerosi del Fenerbahce sono stati finora il polacco Szymanski proveniente dal Feyenoord e Rodrigo Becao dall’Udinese, ma Eredivisie e Serie A hanno portato anche due stelle assolute come Dusan Tadic e Edin Dzeko. Se ne potrebbe aggiungere una che il nostro calcio l’ha vissuto con la Roma. Stiamo parlando di Cengiz Under, in forza al Marsiglia. La trattativa è bene avviata, il presidente turco Ali Koç ha comunicato la nuova offerta ai francesi e spera di riportare in patria un giocatore dal sicuro talento. Oggi il giocatore non si è allenato, ufficialmente per un leggero infortunio.

