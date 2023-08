Marko Arnautovic è l’ultima idea di mercato dell’Inter per completare il proprio attacco: il Bologna fa muro per tenerlo

L’Inter resta in forte pressing su Marko Arnautovic. La trattativa per strappare il centravanti dalle mani del Bologna rimane complicata per via delle richieste del club rossoblù, nonostante la volontà dell’austriaco di vestire nuovamente la maglia nerazzurra (come aveva fatto da ragazzo).

Come riferisce Sport Mediaset, il club di Thiago Motta spara alto per il proprio centravanti, considerandolo di fatto quasi incedibile: la richiesta è di 15 milioni di euro, contro l’offerta dei nerazzurri di 8 mln complessivi con l’inserimento di Sensi (contropartita poco gradita).

L’articolo Arnautovic Inter, per il Bologna è quasi incedibile: la richiesta dei rossoblù proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG