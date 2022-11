Il profilo ufficiale Twitter dell’Arabia Saudita ha pubblicato il discordo del ct Hervé Renard all’intervallo contro l’Argentina

Il discorso all’intervallo del ct Hervé Renard, commissario tecnico dell’Arabia Saudita nella sfida contro l’Argentina, è diventato virale. Ecco il testo completo.

Questo è il nostro pressing? Pressing significa salire! Messi, a centrocampo, prende palla e voi state fermi, aspettate in difesa. Volete che Ali vada a pressarlo? Prendete il telefono e scattate pure una foto con lui se volete! Se siete davanti alla difesa, se Messi prende palla, dovete seguirlo! Con la palla sono bravi! Avete visto quello che hanno fatto? Non provate niente? Non sentite che possiamo rimontare questa partita Non lo sentite?! L’Argentina sta giocando rilassata! Forza ragazzi, forza! Questo è il Mondiale! Date tutto!

Arabia Saudita, il discorso del ct Renard è virale: «Messi, a centrocampo, prende palla e voi state fermi»

