Arabia Saudita: la Premier League chiede un provvedimento alla FIFA. Il campionato inglese contro i club sauditi

Lo strapotere sul mercato dell’Arabia Saudita fa muovere la Premier League. Come riportato da AS, alcuni club inglesi hanno chiesto alla FIFA di adottare un provvedimento per limitare le maxi-offerte.

Per le società inglesi ed europee c’è un altro grande pericolo: il mercato chiuderà il primo settembre, in Arabia una settimana dopo. Questo non permetterebbe ai club di trovare sostituti in caso di nuove maxi-offerte arabe a settembre.

The post Arabia Saudita: la Premier League chiede un provvedimento alla FIFA appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG