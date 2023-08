Zakaria al Monaco, tutto fatto: quanto incassa la Juventus dalla cessione del centrocampista svizzero

Come riportato da Sport Mediaset, è tutto fatto tra Juve e Monaco per Zakaria: raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro.

Il centrocampista svizzero sta ora trattando il nuovo contratto con il club del Principato. Sono ore decisive.

