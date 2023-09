Il mercato dell’Arabia Saudita è finito ormai da qualche giorno ma spuntano anche alcuni retroscena sui colpi mancati dai club sauditi

Il mercato dell’Arabia Saudita è finito ormai da qualche giorno ma spuntano anche alcuni retroscena sui colpi mancati dai club sauditi.

In primis, come riportato da Fabrizio Romano, Lewandowski e De Bruyne: entrambi hanno ricevuto offerte importanti ma le hanno rispedite al mittente con la voglia di continuare a giocare in Europa.

