Arabia Saudita unica candidata per i Mondiali 2034: rinuncia anche l’Australia! Le ultime sul torneo intercontinentale

La Federcalcio australiana rinuncia alla candidatura per i Mondiali 2034. Ad oggi, l’unica candidata è l’Arabia Saudita. Questa la nota della Federazione.

COMUNICATO – «Abbiamo esplorato l’opportunità di candidarci per ospitare la Coppa del Mondo FIFA e, dopo aver preso in considerazione tutti i fattori, siamo giunti alla conclusione di non farlo per la competizione del 2034. Crediamo invece di essere in una posizione forte per ospitare la competizione internazionale femminile più antica del mondo, la AFC Women’s Asian Cup 2026, e poi accogliere le più grandi squadre del calcio mondiale per la FIFA Club World Cup 2029. Raggiungere questo obiettivo, dopo la Coppa del Mondo femminile FIFA Australia e Nuova Zelanda 2023 e i Giochi Olimpici di Brisbane 2032, rappresenterebbe un decennio davvero d’oro per il calcio australiano».

