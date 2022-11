Tutti i fischietti che dirigeranno le 64 gare della Coppa del Mondo: ci sono anche tre donne. Arbitri Mondiali Qatar 2022

Sono in tutto 36 e saranno chiamati a dirigere le 64 partite dei Mondiali Qatar 2022. Parliamo naturalmente degli arbitri, fra i quali ci sarà anche un fischietto italiano: si tratta di Daniele Orsato. L’elettricista della sezione di Schio, classe 1975, è stato inserito nel primo gruppo degli arbitri mondiali, e sarà accompagnato dagli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini e dagli addetti al VAR Paolo Valeri e Massimiliano Irrati.

I 36 direttori di gara sono stati selezionati dal Comitato arbitri della FIFA, presieduto da Pierluigi Collina. Fra di essi figurano anche 3 donne: ci sono infatti la francese Stephanie Frappart, già ad Euro 2020, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita. Da segnalare 3 presenze femminili anche fra i 69 assistenti: Neuza Back (Brasile), Karen Diaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (Usa).

ARBITRI MONDIALI QATAR 2022

Questi i 36 arbitri dei Mondiali Qatar 2022:

Abdulrahman Al Jassim (Qatar);

Ivan Barton (El Salvador);

Chris Beath (Australia);

Raphael Claus (Brasile);

Matthew Conger (Nuova Zelanda);

Ismail Elfath (Stati Uniti);

Mario Escobar (Guatemala);

Alireza Faghani (Iran);

Stephanie Frappart (Francia);

Bakary Gassama (Gambia);

Mustapha Ghorbal (Algeria);

Victor Gomes (Sudafrica);

Istvan Kovacs (Romania);

Ning Ma (Cina);

Danny Makkelie (Olanda);

Szymon Marciniak (Polonia);

Said Martinez (Honduras);

Antonio Mateu Lahoz (Spagna);

Andreas Matias Matonte Cabrera (Uruguay);

Mohammed Abdulla Mohammed (Emirati Arabi Uniti);

Salima Mukansanga (Ruanda);

Maguette Ndiaye (Senegal);

Michael Oliver (Inghilterra);

Daniele Orsato (Italia);

Kevin Ortega (Perù);

Cesar Ramos (Messico);

Fernando Rapallini (Argentina);

Wilton Sampaio (Brasile);

Daniel Siebert (Germania);

Janny Sikazwe (Zambia);

Anthony Taylor (Inghilterra);

Facundo Tello (Argentina);

Clement Turpin (Francia);

Jesus Valenzuela (Venezuela);

Slavko Vincic (Slovenia);

Yoshimi Yamashita (Giappone).

«Spero che in futuro, la selezione di arbitri femminili d’élite per importanti competizioni maschili venga percepita come qualcosa di normale e non più sensazionale – ha sottolineato Pierluigi Collina –. Le 3 arbitre presenti ai Mondiali Qatar 2022 meritano di esserci perchè si esibiscono costantemente ad un livello davvero alto, e questo è il fattore più importante per noi».

NOVITÀ TECNOLOGICHE AI MONDIALI QATAR 2022

I 36 arbitri dei Mondiali Qatar 2022 saranno coadiuvati da una nuova tecnologia di ultima generazione che li aiuterà nelle loro prestazioni in campo: il fuorigioco semiautomatico. Ma come funziona A spiegarlo è la stessa FIFA:

Il sistema fornisce un avviso automatico di fuorigioco alla squadra degli ufficiali di gara del video;

L’animazione 3D migliora la comunicazione con i tifosi all’interno dello stadio e con i telespettatori;

Questa nuova tecnologia è stata già sperimentata con successo in tornei precedenti.

Il fuorigioco semiautomatico è uno strumento di supporto per gli ufficiali di gara video e gli ufficiali di campo per aiutarli a rendere più veloci e più precise le decisioni riguardo il fuorigioco.

Un elemento fondamentale della nuova tecnologia è Al Rihla, il pallone ufficiale prodotto da Adidas per i Mondiali Qatar 2022: un sensore dell’unità di misura inerziale (IMU) sarà posizionato all’interno del pallone. Questo sensore, posizionato al centro della palla, invia i dati della palla alla sala VAR 500 volte al secondo, consentendo un rilevamento molto preciso del punto di calcio.

Combinando i dati di tracciamento degli arti e della palla e applicando l’intelligenza artificiale, la nuova tecnologia fornisce un avviso automatico di fuorigioco agli addetti al VAR all’interno della sala video ogni volta che la palla viene ricevuta da un attaccante che si trova in posizione di fuorigioco.

Prima di informare l’arbitro in campo, gli addetti al VAR convalidano la decisione proposta controllando manualmente il kick point selezionato automaticamente e la linea di fuorigioco creata automaticamente, che si basa sulle posizioni calcolate degli arti dei giocatori. Questo processo avviene in pochi secondi e permette che le decisioni sul fuorigioco siano prese più velocemente e con maggiore precisione.

Ma implementazioni riguardano anche lo stesso VAR, introdotto ai Mondiali di Russia 2018, secondo la volontà del presidente Gianni Infantino di migliorare ulteriormente il sistema: così ai Mondiali Qatar 2022 ci sono 12 telecamere di localizzazione montate sotto il tetto dello stadio per tracciare la palla e fino a 29 punti dati di ogni singolo giocatore, 50 volte al secondo, calcolando la loro posizione esatta sul campo. I 29 punti dati raccolti includono tutti gli arti e le estremità rilevanti per prendere le decisioni sul fuorigioco.

