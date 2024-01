Arbitro Inter Juve, escluso Orsato: «Non si vogliono alimentare polemiche». La Repubblica fa il punto della situazione

Non sarà Orsato l’arbitro di Inter Juve. A riferirlo è Repubblica, svelando chi sarà il direttore di gara del derby d’Italia di domenica sera

Il designatore Rocchi sceglierebbe volentieri Orsato come arbitro della sfida scudetto, ma visto quanto successo in un Inter Juve di 6 anni fa (il “caso Pjanic” che scatenò i tifosi del Napoli) e le polemiche degli ultimi tempi sulla classe arbitrale in generale, non sarà lui a dirigere l’incontro. Questa scelta, comunque, sarebbe stata condivisa tra le parti. Alla fine potrebbe essere Maresca il fischietto del match.

The post Arbitro Inter Juve, escluso Orsato: «Non si vogliono alimentare polemiche» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG