Arbitro Le Iene svela ancora alcuni particolari su quello che succede in Serie A: svelata l’identità del direttore di gara

L’Arbitro anonimo è ritornato a parlare a Le Iene sugli episodi delle ultime giornate di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni sul caso arbitri:

RICERCA – «No, non mi hanno ancora trovato, è una ricerca incessante che prosegue su vari fronti. Si fanno diversi nomi, c’è più di un sospettato, ma sono ancora qui libero di parlare e dire quello che secondo me non va nel mondo degli arbitri».

CONTINUA SU MILANNEWS24

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG