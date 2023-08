Arbitro Pescara Juventus Next Gen, designato il fischietto del match valido per la prima giornata di Serie C

La Juventus Next Gen è pronta a tornare a fare sul serio e sabato sera sarà di scena in casa del Pescara per la prima giornata di Serie C.

Fischietto del match sarà il signor Mirabella di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Decorato e Schirinzi. Quarto ufficiale sarà Liotta.

The post Arbitro Pescara Juventus Next Gen: designato il fischietto del match appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG