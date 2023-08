Empoli Juve, Allegri col ricordo del tremendo 4-1 subito dai bianconeri nella passata stagione: la rivelazione su Max

Paolo Aghemo, in collegamento con Sky Sport, ha così parlato della situazione in casa Juve in vista della prossima trasferta di Empoli.

LE PAROLE – «L’obiettivo con l’Empoli è tornare a vincere per scacciare fantasmi e ricordi brutti di quel 22 maggio. La Juve era in spogliatoio quando fu raggiunta dalle notizie della penalizzazione di 10 punti e poi perse male in campo, giocando ancor male. Una serata che Allegri definì surreale per tutto quello che aveva vissuto la squadra nel riscaldamento, per come era stata preparata la partita in quei minuti».

