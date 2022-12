Julian Alvarez, attaccante del Manchester City e ora al Mondiale con l’Argentina, ha parlato dopo il match contro la Croazia

Julian Alvarez, attaccante del Manchester City e ora al Mondiale con l’Argentina, ha parlato ai media presenti.

PAROLE – «Abbiamo fatto una grande partita, sono molto felice sia per me che per la squadra Adesso dobbiamo pensare a domenica, servirà un’altra grande partita. Dobbiamo pensare a riposare e recuperare le energie sia fisiche che mentali».

L’articolo Argentina, Alvarez: «Abbiamo fatto una grande partita» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG