Ecco la situazione della Juventus per quanto riguarda gli infortunati, ecco le novità su Iling Junior, Pogba, Chiesa e Aké.

Vediamo alla ripresa in vista di gennaio come stanno i giocatori della Juventus. Pogba dovrà attendere fino a fine dicembre per riprendersi ad allenarsi con il gruppo. Chiesa invece oggi ha subito una botta al piede da Barbieri, resta per alcuni brevi minuti a terra. Si è ripreso, non dovrebbero esserci nessun tipo di esame per verificare la condizione. Chi si è ripreso completamente è Mattia De Sciglio, che ritorna dopo il disastro della partita contro il Maccabi Haifa in Champions.

Altra nota positiva è il rientro di Iling Junior, inizialmente previsto per venti giorni sembrava riproporsi fino a fine mese, invece il giocatore è già pronto ed ha disputato parte dell’allenamento in gruppo. Potrebbe andare in panchina per la sfida contro l’Arsenal. Chi è recuperato è Marley Aké, la frattura in estate gli ha fatto perdere la prima parte della stagione, ora è presente, ma è possibile la sua partenza a fine mercato di gennaio.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG