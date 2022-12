Emiliano Martinez, portiere dell’Argentina, ha parlato dopo la vittoria della finale Mondiale contro la Francia: le dichiarazioni

Emiliano Martinez ha parlato dopo la vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina.

LE PAROLE – «Partita di sofferenza che non siamo riusciti a controllare. Ci eravamo detti che è era destino soffrire. Ai rigori sapevo che qualcuno non l’avrebbero messo. Quello che sognavo era vincere un Mondiale, non ho parole. Ai rigori ero tranquillo, è un momento in cui dico ai miei compagni di stare sereni».

L’articolo Argentina, Emiliano Martinez: «Sapevo che qualche rigore lo avrebbero sbagliato» proviene da Calcio News 24.

