Argentina Francia, Angel Di Maria recupera per la finalissima di Qatar 2022? Le ultime novità sulle sue condizioni

Stando a quanto riporta il media argentino Tyc Sports, Angel Di Maria si sarebbe ormai messo del tutto alle spalle il problema fisico che lo aveva colpito nelle ultime settimane, costringendolo a saltare varie gare.

L’esterno sudamericano potrebbe così partire da titolare in Argentina-Francia, finalissima del Mondiale in Qatar in programma domenica alle ore 16 italiane.

L’articolo Argentina Francia, Di Maria recupera per la finalissima Le sue condizioni proviene da Calcio News 24.

