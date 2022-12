Il brutto gesto di Emiliano Martinez, portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina, durante la premiazione per il Mondiale

Dopo essere stato più che decisivo nei 120 minuti, Emiliano Martinez si è reso protagonista anche durante la premiazione. Il portiere dell’Aston Villa è infatti stato incoronato come miglior portiere del Mondiale.

Dopo aver ricevuto l’onorificenza, l’argentino ha utilizzato il guanto per un gesto alquanto inequivocabile. Vedremo se arriverà un provvedimento ufficiale da parte della Fifa. Non era tra l’altro una novità per lui: Dibu fece lo stesso gesto anche nel 2021 nel corso della premiazione per la Copa America.

L’articolo Argentina, il gesto di Emiliano Martinez alla premiazione proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG