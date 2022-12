Joe Biden, presidente degli USA, ha parlato scherzosamente con il presidente dell’Argentina di Lionel Messi

Joe Biden, presidente degli USA, ha scambiato due battute via Twitter con il presidente dell’Argentina Fernandez sulle prestazioni di Lionel Messi al Mondiale.

PAROLE – «Felicitazioni per te, Alberto (Fernandez ndr.) e per tutti gli argentini per la vittoria sofferta e meritata. Sai, penso che quel ragazzo, Messi, potrebbe avere un futuro!».

